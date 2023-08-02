Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 Mağlup Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti.

Stat: Rams Park

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Cyril Mugnier (Fransa)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Berkan Kutlu, Oliveira (Dk. 69 Midtsjö), Barış Alper Yılmaz (Dk. 79 Bakambu), Mertens (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Kaan Ayhan), Halil Dervişoğlu (Dk. 46 Yunus Akgün)

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff (Dk. 74 Karashima), Gorobsov, Kendysh (Dk. 89 Verbickas), Mamic (Dk. 59 Vilhjalmsson), Golubickas, Oyewusi

Gol: Dk. 31 Mertens (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Bopesu, Dk. 56 Oyewusi, Dk. 77 Hnid (Zalgiris), Dk. 62 Mertens, Dk. 90+1 Kaan Ayhan (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti.

51. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında ön direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, penaltı noktası üzerindeki Oliveira'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem son çizgiye inip ceza sahasına ortaladı. Yunus Akgün'ün penaltı noktasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens çok sert vurdu, kaleci Gertmonas 2 hamlede topa sahip oldu.

66. dakikada Zalgiris etkili geldi. Kendi yarı sahasında meşin yuvarlakla buluşan Oyewusi, Abdülkerim Bardakçı'dan sıyrılıp sağdan Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.