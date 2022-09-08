Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun transferi için Rapid Wien'e 6 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedelinin 4 sezon boyunca 5 taksitte ödeneceği aktarıldı.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Yusuf Demir'e ise sezon başına sırasıyla 650 bin avro, 750 bin avro, 850 bin avro ve 950 bin avro ödeneceği kaydedildi.