Galatasaray, Yusuf Demir'i Basel Kulübüne kiraladı
Spor Haberleri
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu. Geçen sezon başında Rapid Wien'den transfer edilen Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor