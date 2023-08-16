Galatasaray, Yusuf Demir'i Basel'e kiraladı

Galatasaray, Yusuf Demir'in sezon sonuna kadar İsviçre ekibi Basel'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro'ya Rapid Wien'den transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı ekiple sadece 6 maçta görev aldı.