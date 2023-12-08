Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 79 Oliveira), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barasi)
Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (Penaltıdan) ( Galatasaray ), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera ( Galatasaray )
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendi.
46. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tete, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yakın direğin yanından auta gitti.
49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
51. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kurduğu baskıda top ceza sahası içi sol çaprazdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun vole vuruşunda savunmadaki Svensson çizgi üzerinde topu önledi.
59. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
67. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla ters taraftan auta çıktı.
68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tete, içeri kat ederek ceza sahasına sokuldu. Brezilyalı futbolcunun yerden şutunda kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topu kornere tokatladı.
70. dakikada Icardi'nin şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, ayağının içiyle uzak köşeye plase vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Oliveira, altıpasa gelen topa uçarak kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.
Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.