Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Goller: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu ( Galatasaray ), Dk. 45+3 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Tete, Dk. 45+2 Muslera ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

23. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yakın direk dibinde iyi yer tutan kaleci Muslera'dan döndü.

24. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nani kafa vuruşunu yaptı. Muslera, çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere tokatladı.

45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.