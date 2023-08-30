Galatasaray, Young Boys ve Braga UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucunda Galatasaray, Young Boys ve Braga takımları grup aşamasına yükseldi. Galatasaray, Molde'yi evinde mağlup ederek eşleşmenin galibi oldu. İsviçre'nin Young Boys ve Portekiz'in Braga takımları da gruplara katılmaya hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Galatasaray, Young Boys ve Braga, grup aşamasına yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, play-off turu rövanşlarının ilk gününde 3 maç oynandı.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Norveç ekibi Molde'yi evinde de 2-1 mağlup ederek eşleşmenin galibi oldu.
Galatasaray'ın yanı sıra İsviçre'nin Young Boys ve Portekiz'in Braga takımı da gruplara katılmaya hak kazandı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0 (0-0)
Galatasaray - Molde (Norveç): 2-1 (3-2)
Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 0-1 (1-2)