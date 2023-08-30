Galatasaray, Young Boys ve Braga UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucunda Galatasaray, Young Boys ve Braga takımları grup aşamasına yükseldi. Galatasaray, Molde'yi evinde mağlup ederek eşleşmenin galibi oldu. İsviçre'nin Young Boys ve Portekiz'in Braga takımları da gruplara katılmaya hak kazandı.