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Galatasaray, Young Boys maçında mağlup oldu

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu ve ikinci maçta galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, "Son dakika penaltısıyla beklemediğimiz ve istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Dediğim gibi bunun İstanbul ayağı da var. Şimdi kafalar kaldırma zamanı. Biz buralardan çok geçtik. Şampiyonlar Ligi her zaman Galatasaray'ın ait olduğu yerdir. Biz de bu armayı ait olduğu yere taşıyacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Young Boys'un hiç küçümsenecek bir takım olmadığına vurgu yapan Aktürkoğlu, "Beklemediğimiz bir maç başlangıcı oldu. Maçın zor geçeceğini biliyorduk çünkü Young Boys buraya her gelen takıma zorluk çıkarmış bir takımdır. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde bir şekilde kendi kadro kalitelerince bir şeyler yapıyorlar. Bence iyi bir takımlar. Hiç küçümsenecek bir takım değildi. Bunu da biliyorduk. Lige kötü başlamış olabilirler ama bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de oldu. İkinci yarı çok güzel bir enerji kattık. Bunun İstanbul ayağını biliyoruz. İkinci yarı daha da iyi şeyler yapabileceğimizi de biliyorduk. İkinci yarı söylediğimiz, düşündüğümüz ve kendimizi motive ettiğimiz gibi oldu. Son dakika penaltısıyla beklemediğimiz ve istemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Dediğim gibi bunun İstanbul ayağı da var. Şimdi kafalar kaldırma zamanı. Biz buralardan çok geçtik. Şampiyonlar Ligi her zaman Galatasaray'ın ait olduğu yerdir. Biz de bu armayı ait olduğu yere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"İSVİÇRE'DE DEĞİL DE EVİMİZDE GİBİYDİK"

27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde daha farklı bir atmosfer olacağını ifade eden 25 yaşındaki milli oyuncu, "Bugün gerçekten İsviçre'de değil de evimizde gibiydik. Çünkü sadece kendi taraftarımızın sesini duyduk. Biz nereye gidiyorsak bütün deplasmanlarda taraftarımızın sesini duyuyoruz. Bugünkü atmosferden daha büyük bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Biz de ilk yarıdaki o enerjisizliği ikinci yarıda enerjiye çevirerek, İstanbul'daki ikinci maçta daha da ateşli olacağımızı taraftarımıza göstermiş olduk. Onlar da gerekeni yapacaktır. Bizleri her zaman destekledikleri gibi yine destekleyeceklerdir. Dediğim gibi kafaları kaldırma zamanı. Biz de gerekeni inşallah İstanbul'da yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız" diye konuştu.

"MICHY GERÇEKTEN TAKIMA ÇOK FAYDALI OLUYOR"

Michy Batshuayi'nin performansı hakkında da yorumlarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Michy gerçekten takıma çok çabuk adapte oldu. Biz de çok sevdik kendisini. Takıma hem enerji katıyor hem de kalite katıyor. Önemli olan takıma kimin faydalı olduğu. İsimlerin önemi yok. Ama Michy gerçekten takıma çok faydalı oluyor. Ben de takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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