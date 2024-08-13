Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Galatasaray - Young Boys maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekiminin gerçekleşmesi ile gündemde merak edilen sorulardan biri Galatasaray - Young Boys maçının ne zaman oynanacağı oldu. Peki Galatasaray - Young Boys nerede ve ne zaman oynanacak?
2024 Galatasaray - Young Boys maçı nerede ve ne zaman oynanacak? Galatasaray - Young Boys maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin sonucunda Temsilcimiz Galatasaray play-off'da Young Boys ile eşleşti. Gündemde merak edilen ise Galatasaray - Young Boys maçının nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacağı… İşte haberin detayları…
GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.
GALATASARAY YOUNG BOYS İLE EŞLEŞTİ
Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.