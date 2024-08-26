Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması üzerine duruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 22.00'de sahasında Young Boys'u konuk edecek.