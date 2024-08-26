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Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Maçın taktik çalışması ise basına kapalı olarak yapıldı. Galatasaray, yarın saat 22.00'de sahasında Young Boys'u konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktik çalışması üzerine duruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 22.00'de sahasında Young Boys'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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