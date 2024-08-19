Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın TSİ 21.30'da Wankdorf Stadı'nda yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL