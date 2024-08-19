Galatasaray, Young Boys maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 21.30'da Wankdorf Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.