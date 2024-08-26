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Galatasaray Young Boys ile tur için karşılaşacak

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile karşılaşacak. İlk maçı kaybeden Galatasaray'ın turu geçmek için farklı bir galibiyet alması gerekiyor.

Galatasaray tur için Young Boys karşısında

Serhan TÜRK - İSTANBUL, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre takımı Young Boys ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar İsviçre'deki ilk karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı, turu geçmesi için iki farklı skorla kazanması gerekecek. Galatasaray bir farklı galibiyet alırsa uzatmalar oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

AVRUPA'DA 318. MAÇINI OYNAYACAK

Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken, kalesinde 475 gol gördü.

ELEMELERDE 33 MAÇ YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi.

Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

NORVEÇLİ ESPEN ESKAS YÖNETECEK

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mohammad Usman Aslam, VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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