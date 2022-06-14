Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi.
Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi.
Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı neticesinde görevi devralan yönetim kurulunun görev bölümü şöyle şekillendi: Başkan: Dursun Özbekİkinci Başkan: Metin ÖztürkBaşkan Yardımcısı: Niyazi YelkencioğluBaşkan Yardımcısı: Ahmet Cemal ÖzgörkeyGenel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor