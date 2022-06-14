Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi. Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün mazbatasını alan yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı, Dursun Özbek'in başkanlığında Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda saat 19.05'te gerçekleştirildi. Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı yönetim kurulu kararlarının alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı. Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı neticesinde görevi devralan yönetim kurulunun görev bölümü şöyle şekillendi: Başkan: Dursun Özbek İkinci Başkan: Metin Öztürk Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey Genel Sekreter: Eray Yazgan Muhasip Üye: Levent Yaz Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Spor Kulübü Abdurrahman Şeref Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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