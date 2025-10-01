Galatasaray Yönetimi, Liverpool Maçı Sonrası Futbolculara Prim Müjdesi Verdi
Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçının ardından futbolcularla bir araya gelerek Beşiktaş maçı öncesi prim açıklamasında bulundu. Başkan Dursun Özbek, futbolcuların başarısını kutlayarak yeni bir ödül söz verdi.
GALATASARAY Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi. Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı. Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.
Yönetim, "Beşiktaş'ı yenip 8'de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara müjdeyi prim müjdesini vermiş oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor