Galatasaray Yönetimi İbra Edildi

Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 2024-2025 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı olağan genel kurulda ibra edildi. Başkan Özbek, camianın desteği ile daha büyük başarılara imza atacaklarını vurguladı.

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.

Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Özbek, "Verdiğiniz destek, camiamızın birbirine olan inancının, dayanışmasının ve ortak vizyonunun en güçlü göstergesidir. Bugün bu kürsüde hissettiğim şey sadece gurur değildir. Aynı zamanda derin bir minnettarlık hissediyorum. Galatasaray'ın en büyük gücü yönetimi değil, camiasıdır. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yok. Görev süremiz boyunca yanımızda olan yol arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve büyük Galatasaray taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Hedefimiz aynı. Bu yolda sizlerin güveni ve desteği ile daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
