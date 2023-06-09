Galatasaray yöneticisi Gülmezgil: Icardi'yi almak istiyoruz

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, hem bu sezon kiralık olarak oynayan Mauro Icardi'yi hem de başka yıldız futbolcuları transfer etmek çalıştıklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil, hem bu sezon kiralık olarak oynayan Mauro Icardi'yi hem de başka yıldız futbolcuları transfer etmek çalıştıklarını söyledi.

Gülmezgil, Luys TV'ye sarı-kırmızılı kulübün gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri ilk sezonda şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Dikran Gülmezgil, "Yönetim kurulu kadrosunun güçlü olması hasebiyle hem sportif hem de ekonomik anlamda başarılı olduk. Geçen sezon Süper Lig'i 13. sırada bitirmiştik. Bu, Galatasaray asla yakışmayan bir sıralamadaydı. Transferler tutmamıştı, futbolcular Galatasaray mertebesinde futbolcular değildi. Sıfırdan bir takım yaratmak zorundaydık. Sağ olsun Erden Timur arkadaşımız, başkanımız, Sportif AŞ yetkilileri ve teknik heyetle birlikte Galatasaray'a yakışır transferler yaptılar ve yapılan bütün transferler de takıma oturdu." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'a güvenmelerinin karşılığını aldıklarını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Okan Buruk hocayı tercih etmemizin ne kadar doğru olduğu anlaşıldı. Okan hoca sezon başında çok eleştiri alsa da biz kendisinin başarılı olacağına inanıyorduk. Metin Öztürk başkanımız seçimden evvel Okan hoca ile çalışacağını açıklamıştı. Seçildikten sonra Dursun başkan da onay verdi, kendisi de Okan hocayı istedi ve hep birlikte Okan hocanın arkasında durduk. Görüyorsunuz, Okan hoca ve teknik kadro çok başarılı bir sezon geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Dikran Gülmezgil, kurdukları kadrodan birçok futbolcuya talip olduğunu vurgulayarak, "Transferlerimiz cuk oturdu. Şimdi yaptığımız transferlerin hepsine talip var. Bu güzel bir şey tabii. İlk senemizde şampiyon olduğumuz için seviniyoruz. Ekonomik olarak da çok iyi durumdayız." dedi.

"Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde göreceksiniz"

Gülmezgil, hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olacak bir kadro kurmak olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın borçlarını bitirmek için projeler ürettiklerini kaydeden Dikran Gülmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte 'Galatasaray'ın bütün borçlarını sıfırlayacağız ve artı bir fon yaratıp, Galatasaray'a teslim edeceğiz.' dedik. Bu sözümüzün arkasındayız. Başkan ve yönetim kurulu olarak bu prensipten hiçbirimiz ödün vermeyeceğiz. Kesinlikle iki sene sonra Galatasaray çok farklı yerde olacak. Sabırla Galatasaray'ı izlemek lazım. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Biz UEFA Kupası şampiyonu olduk. Avrupa'da büyük kupayı aldık ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için de güçlü bir kadro kurmamız lazım. Erden Timur bey, başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulu arkadaşlarımız hep beraber bunu gerçekleştirmek için zaten hazırlıklarımız büyük ölçüde yapıldı. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah ve önümüzdeki sene Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde göreceksiniz."

Arjantinli yıldız Icardi'nin Galatasaray'da devam etmek istediğini anlatan Gülmezgil, "???????Mauro Icardi'yi tüm taraftarlarımız ve tüm Türkiye çok sevdi. Hakikaten oynadığı futbol keyif veriyor, göz zevki veriyor. Biz de kendisini çok sevdik. Mauro Icardi'yi almak istiyoruz. Şu anda rakiplerimiz çoğaldı. Ancak Icardi Galatasaray'da bizimle birlikte olmak istiyor. Bunu her seferinde dile getiriyor. Tabii kolay bir proje değil. Üstünde çalışıyoruz. Erden Timur ve başkanımız Dursun Özbek bu işin olması için fedakarlıklar yapıyorlar. Biz her türlü fedakarlığı yapmak istiyoruz ve önümüzdeki birkaç gün içinde bazı şeyler netleşecek. Yani şunu taraftarlarımız bilsin, Icardi'nin olmasını istiyoruz. Bundan bir kere endişe duyulmasın ama yeni çok önemli, hazırladığımız çok sürpriz transferlerimiz var. Bu transferler gerçekleştiği zaman taraftarlarımız çok mutlu olacak." değerlendirmesinde bulundu.