Galatasaray, Yılport Samsunspor'u konuk etti

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise üç yeni transfer bekledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, ligde son yaptıkları Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ligde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada ligin yeni takımlarından Samsunspor'u konuk etti. Süper Lig'e verilen milli maç arasından önce son olarak deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan ve 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, yaklaşık 2 hafta sonra sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşılaşmasında Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Molde ve ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında kullandığı ilk 11'i Samsunspor müsabakasına da sahaya sürdü.

Üç yeni transfer ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele, kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin İngiltere'nin Tottenham takımından renklerine bağladığı Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez, Fransız orta saha Ndombele ile Chelsea'den alınan Ziyech, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maça çıkan ancak bir süredir bireysel program uygulanan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'ya ise kadroya yer verilmedi.

Okan ve Emre eski takımlarına karşı

Yılport Samsunspor'da top koşturan Okan Kocuk ve Emre Kılınç, eski takımları Galatasaray'a karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımdan yaz transfer döneminde Karadeniz temsilcisine transfer olan iki futbolcu, RAMS Park'a rakip olarak geldi. İki futbolcu da ilk 11'de eski takımlarına karşı mücadele etti.

Taraftardan büyük ilgi

Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı.

Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.

Libya ve Fas için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Libya'da meydana gelen selde ve Fas'ta yaşanan depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de kaybolmuştu.