Galatasaray, Yılport Samsunspor'u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi. Maçta Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Abdulkerim Bardakcı ve Icardi attı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk 85 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 75 Ndombele), Tete (Dk. 46 Ziyech), Mertens (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Icardi

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Yunus Emre Çift, Drongelen, Bola, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Osman Çelik), Tait (Dk. 84 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 83 Nanu), Holse, Fofana (Dk. 71 Laura), Dimata

Goller: Dk. 7 ve Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 42 Abdulkerim Bardakcı, Dk. 67 Icardi ( Galatasaray ), Dk. 46 Dimata, Dk. 60 Holse (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 13 Yunus Emre Çift, Dk. 50 Tait, Dk. 90+1 Bola (Yılport Samsunspor ), Dk. 45+2 Nelsson ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u 4-2 yendi.

46. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Emre Kılınç'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tait, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Dimata'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 3-1.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, sırtı kaleye dönük kalınca pasını yay ilerisindeki Kerem Demirbay'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Sola açılan topu Ziyech, tekrar altıpasa gönderse de Okan Kocuk iki hamlede meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

60. dakikada Holse'nin ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya da çarpan top filelerle buluştu: 3-2.

67. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in, ceza sahası dışından şutunda, topa kafasıyla dokunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.

80. dakikada Angelino'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı penaltı noktasına aktardı, ancak Yılport Samsunspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.