Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray savunma ve hücum çalıştı

Serhan TÜRK - İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.