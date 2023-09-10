Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor'u konuk edecek maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detayları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas çalışması yapılan idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor