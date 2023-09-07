Galatasaray, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlığı olan ve milli takım kamplarında bulunan bazı futbolcular ise idmana katılmadı.