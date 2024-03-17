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Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

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Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla Süper Lig'deki yenilmezliğini 18 maça çıkarırken, son 11 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 berabere biten müsabakadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 81'e çıkaran Aslan liderliğini sürdürdü.

Cimbom, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray milli aradan sonra ligde evinde Hatayspor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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