Galatasaray, yeni sezonda 3 kulvarda başarı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezonda hedeflerinin üç kulvarda başarı olduğunu söyledi.

Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonu tamamladıktan kısa süre sonra çalışmalara başladıklarını aktaran Buruk, "UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi, antrenmanlara başladığımız ilk günden beri bizim için en büyük motivasyon. Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayacağız. Şampiyonluk keyfini sürüyoruz, o mutluluğu yaşıyoruz ve öz güveni var. Geçen sezona şampiyon olmak için başlamıştık. Sonunda bunu başardık. Şimdiki hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk." diye konuştu.

Uzun ve zor bir sezon olacağını anlatan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, "Bu sezon 20 takımlı bir sezon yaşayacağız, Avrupa ile maç sayımız daha da artacak. Bunun için kadromuzu güçlü bir şekilde kurmak istiyoruz. Hedefimiz geçen sezonki başarının üzerine koymak. Hem oyun hem skor hem de başarı olarak daha iyisini çıkartabilmek. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah önemli ve iyi bir kadro oluşturacağız. Bununla ilgili başkanımız ve Erden Bey çalışmalara devam ediyor. İsteklerimiz doğrultusunda iyi bir kadro kuracağız. Ligde ve Avrupa'da zorlu rakiplerimiz olacak. Hedefimiz üç kulvarda da başarılı olabilmek." ifadelerini kullandı.

"Yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak"

Okan Buruk, sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin yapacağı transferlerle yine iyi bir kadro oluşturacağını söyledi.

Geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduklarını dile getiren Buruk, Mauro Icardi ve Milot Rashica'yı yeniden transfer etmek için çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen sezonki kadroyu korumamız bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu. Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden Bey'in yoğun bir çabası var. Düşündüğümüz, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyuncuları kadroya katmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu teknik direktör olarak bizi mutlu eden, geleceğe doğru ümitlendiren bir durum. Ancak biraz sabırlı olmak gerek. Sonucunda yine Galatasaray'ın iyi bir kadrosu olacak."

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maça temmuzun sonunda çıkacaklarını hatırlatan 49 yaşındaki teknik adam, "İlk maçımıza kadar en iyi şekilde hazırlanmak ve transferlerimizin takıma katılmasını istiyoruz ancak zor bir dönem. Henüz başında oyuncu getirmek, takımlarla anlaşabilmek zor. Suudi Arabistan takımlarının yaptıkları transferler birçok dengeyi bozuyor. Biraz daha sabırlı olmamız gerekecek." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, kiralıktan dönen Milot Rashica ile ilgili bir soru üzerine, "Rashica ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Onun da istediği bizimle birlikte olmak. O da bir süreç alabilir. İsteğimiz devam ediyor. Rakamlar, kulüplerin arasındaki anlaşma önemli. Hem biz çok istiyoruz hem de Rashica istiyor. Her türlü fedakarlığı iki taraf da doğru bir şekilde yapacaktır." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, orta saha kurgusunu nasıl planlayacaklarının sorulması üzerine, "Oynayacağımız yer çok önemli. Gelecek profillere göre karar vereceğiz. Avrupa için düşüncemiz, zengin, çok yönlü, çok fazla alternatifin olduğu bir orta saha oluşturmak. Bu sezon maç sayısı çok fazla. Onun için ekstra oyunculara ihtiyacımız olacak. Orta saha için de kaç oyuncu olacağına süreçte karar vereceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki oyun, güç ve tempo çok farklı. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek." açıklamasını yaptı.

"Amacım özellikle savunma grubumuzu bozmadan devam edebilmek"

Okan Buruk, adı transferde geçen Victor Nelsson ve Sacha Boey'un kendileriyle devam etmesini istediğini dile getirdi.

İki oyuncunun çalışmalara yeni başladığını belirten Buruk, "Milli takımdan döndüler. Bugün Nelsson ve Boey, ilk antrenmanına çıkıyor. Hedefimiz geçen sezonki kadroyu elimizde tutabilmek. Oyuncularımızla ilgili de herhangi bir problem yok. İlk ön eleme turunda bizimle olacaklar. Devamında da bir süreç var. Bu oyuncular bizim malımız. Buraya da kafalarda soru işaretleriyle gelmediler. İlerleyen günlerde teklifler gelebilir, oyuncularla ilgili gelişmeler olabilir. Bunlarla ilgili hazırlığımız var ama isteğim ve amacım özellikle savunma grubumuzu bozmadan devam edebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm oyuncularımız değerli"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, kiralıktan takıma dönen futbolcuların durumlarını hazırlık maçlarında değerlendireceklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine en iyi şekilde hazırlanmayı hedeflediklerini vurgulayan Buruk, "Çalışmaya yeni başladık. Tüm oyuncularımız değerli. Hepsini değerlendirmek istiyoruz. Hazırlık maçında göreceğimiz oyuncular var. Ancak hazırlık maçlarımızın hepsi çok önemli. Çok fazla maç yapmayacağız. Onun için en kısa zamanda form tutmamız gerekiyor. Çok romantik düşünmeyeceğiz. Hedefe yönelik bizi ilk ön eleme maçına hazırlayacak şekilde oynayacağız. Bu süreçte de diğer oyuncularla ilgili gelişmeler olabilir. İlk düşüncemiz takımımızı doğru oyuncu sayısı ile oynayacağımız ilk ön eleme maçına hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, kiradan dönen Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama'nın çalışmalara takımdan ayrı devam edeceğini sözlerine ekledi.