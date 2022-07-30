Galatasaray, yeni sezon öncesi son sınavına çıkıyor Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak. Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak. İkinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Tirol eyaletinde bulunan sarı-kırmızılı takım, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Salzburg yakınlarındaki Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Fiorentina ile yapılacak müsabaka, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçı olacak. Daha önce 6 maçta kendisini sınayan sarı-kırmızılılar, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı. Spor AA / Emrah Oktay Galatasaray Avusturya Futbol İtalya Spor Haberler

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