Galatasaray Yeni Sezon İçin Çift Antrenman Yaptı

Galatasaray Yeni Sezon İçin Çift Antrenman Yaptı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına iki farklı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz'da gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular kuvvet ve koşu çalışmaları yaptı.

SÜPER Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda sarı-kırmızılı futbolcular sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleştirdi. Akşam antrenmanı ise topla ısınmayla başlayıp, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmalarının ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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