Galatasaray, Yeni Sezon İçin Çift Antrenman Yapıyor

Galatasaray, Yeni Sezon İçin Çift Antrenman Yapıyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. Sabah kuvvet çalışması ve akşam pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada istasyon çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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