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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman sonunda ise üç takımlı turnuva düzenlendi. Galatasaray, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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