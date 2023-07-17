Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım taktik çalışmaları yaptı. Transfer edilen Halil Dervişoğlu da ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, yarın Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak.