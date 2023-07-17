Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım taktik çalışmaları yaptı. Transfer edilen Halil Dervişoğlu da ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, yarın Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
İngiltere'nin Brentford ekibinden transfer edilen Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, hazırlık maçında yarın TSİ 20.00'de Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.