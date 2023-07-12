Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'da yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular, kuvvet çalışması ve tempolu koşu yaptı. Bazı oyuncuların sıcak ve nemli havada zorlandığı gözlendi. Fernando Muslera, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Takım, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.