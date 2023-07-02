Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. İdman, savunma ile hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.