Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları yapıldı. İdman, savunma ile hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile sona erdi. Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınmanın ardından koşu ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.
İdman, savunma ile hücum çalışmalarının sonrasında dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın akşam yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.