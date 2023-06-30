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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolculara laktak testi uygulandı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesinde bazı futbolculara laktak testi uygulandığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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