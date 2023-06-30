Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesinde bazı futbolculara laktak testi uygulandığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.