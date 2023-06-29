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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman sonunda ise üç gruplu 7'ye 7 oyun oynandı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman; kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından üç gruplu 7'ye 7 oyunla sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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