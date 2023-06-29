Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman sonunda ise üç gruplu 7'ye 7 oyun oynandı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.