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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda, milli takımlarından dönen futbolculara ısınmanın ardından laktat testi uygulandı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanda areobik koşu da gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda jokerli çift kale oyun ile sona erdi.

Galatasaray, sezon öncesi çalışmalarının yurt dışı etabı için yarın saat 14.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek. Sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz'a dek çalışmalarını burada sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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