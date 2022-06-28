Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, ilk olarak salonda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanda daha sonra top kontrolü ile savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışma yapıldı.

Bugün sağlık kontrolüne katılan oyuncular da akşam antrenmanında yer alırken, izinli olan Mbaye Diagne de takıma katıldı. Milli takımlarda yer alan diğer oyuncular 4 Temmuz'a kadar takıma katılacak.

Sarı-kırmızılıların 7 Temmuz'da Avusturya kampı başlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title