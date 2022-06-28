Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, ilk olarak salonda kuvvet ve kondisyon çalışması yapıldı. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Antrenmanda daha sonra top kontrolü ile savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışma yapıldı.

Bugün sağlık kontrolüne katılan oyuncular da akşam antrenmanında yer alırken, izinli olan Mbaye Diagne de takıma katıldı. Milli takımlarda yer alan diğer oyuncular 4 Temmuz'a kadar takıma katılacak.

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İhlas Haber Ajansı / Spor