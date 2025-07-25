Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sarı-kırmızılılar, yarın Strasbourg ile karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 21.00'de Rams Park'ta Strasbourg'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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