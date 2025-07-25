Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sarı-kırmızılılar, yarın Strasbourg ile karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 21.00'de Rams Park'ta Strasbourg'u konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor