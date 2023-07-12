Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'daki kampta akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalışmalar yaptı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 9'a 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Galatasaray Okan Buruk Avusturya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title