Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Kocaeli'de Hull City ile hazırlık maçı yaptı ve antrenmanlarını sürdürdü. Takım, yarın izinli geçirecek ve ardından Avusturya'ya kamp için gidecek.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Hazırlıklar kapsamında Kocaeli'de İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına ara vermedi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, aynı gün akşam saatlerinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.