Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Kocaeli'de Hull City ile hazırlık maçı yaptı ve antrenmanlarını sürdürdü. Takım, yarın izinli geçirecek ve ardından Avusturya'ya kamp için gidecek.