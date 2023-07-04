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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlardan dönen ve izinleri biten Sacha Boey ile Victor Nelsson takıma katıldı.

p> Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlardan dönen ve izinleri biten Sacha Boey ile Victor Nelsson takıma katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı ekipte Nicolo Zaniolo izinli olduğu sebebiyle idmanda yer almazken milli takımlarda oldukları için izinli olan Sacha Boey ve Victor Nelsson takımla ilk çalışmada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Sacha Boey Spor Haberler

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