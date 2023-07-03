Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.