Üye Girişi
Haberler
Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title