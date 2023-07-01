Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanla çalışmalar sürdürüldü. Antrenman, dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve pas organizasyonuyla gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonunun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor