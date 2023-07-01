Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanla çalışmalar sürdürüldü. Antrenman, dinamik ısınma, kuvvet çalışması ve pas organizasyonuyla gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.