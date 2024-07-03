Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, koşu çalışması, pas oyunu ve topa sahip olma çalışmasıyla gerçekleştirildi. Yeni transfer Michy Batshuayi de ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.