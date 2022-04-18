Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Spor Toto Süper Lig'de sezonu bitirebilecekleri en üst sırada tamamlamak istediklerini söyledi.

Kırmızı, ligin 33. haftasında sahalarında 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galip gelmenin güzel bir duygu olduğunu aktaran Kırmızı, "Bu sezon taraftarımızı daha çok sevindirmek isterdik. Bu üç puanın şampiyonluğa adım adım gitmesini isterdik. İnşallah önümüzdeki senelerde şampiyonluğa götüren puanlar olur. Yine de takımımızı aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ederim. Önümüzdeki maçlarda inşallah bunu devam ettiririz." diye konuştu.

Mevcut yönetimin 30 Nisan'daki seçimle görevini devredeceğini hatırlatan Nihat Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki haftalarda elimizden geldiğince maçları kazanmak istiyoruz. En yüksek puanla ligi tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımız da bu bilinçle maçlara çıkıyor. Bu sezon daha iyi yerde olmak, şampiyon olmak isterdik. Galatasaray camiası çok büyük. Her zaman başarılarla dolu bir tarihi vardır. Gelecek de kupalar ve şampiyonluklarla dolu olacaktır. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalıştık. Hatalarımız, sevaplarımız olmuştur. Hatalarımız varsa herkesten af dileriz. Görevi en iyi şekilde teslim etmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon Galatasaray'ın şampiyonluk için oynayacağına inanıyorum."

Nihat Kırmızı, sarı-kırmızılı camianın genç futbolcuları izleme isteği olduğunun söylenmesi üzerine, "Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncular yetiştirmeden geçiyor. Gençler daha fazla yer bulacaktır. Önümüzdeki sezon yabancı oyuncu sayısı daha da düşecek. Türk futbolcular daha fazla şans bulacak. Bu gençler için de bir fırsat olacak. Bu, Galatasaray için çok büyük bir şans çünkü Galatasaray'ın altyapısı çok kuvvetli. Her zaman çok önemli futbolcular yetiştirmiştir. Galatasaray, Türk futbolunun yüzde 70-80'idir. Bu böyle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.