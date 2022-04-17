Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'de gerçekleştirilen idmanda Mustafa Muhammed takımla çalıştı.

Isınma hareketleri ve top kapma/pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-kırmızılılar, pozisyon oyunu sonrası hücum ağırlıklı taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Sakatlığı henüz geçmeyen Sofiane Feghouli, kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.