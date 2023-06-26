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Galatasaray Yalova International Maxwell Cup'ta şampiyon oldu

Galatasaray Yalova International Maxwell Cup'ta şampiyon oldu

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Çınarcık'ta düzenlenen 13 yaş altı futbol organizasyonunda Galatasaray, Gölcük Karadeniz'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yalova International Maxwell Cup adıyla Çınarcık'ta düzenlenen 13 yaş altı futbol organizasyonda Galatasaray şampiyon oldu.

Çınarcık Belediyespor Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada Galatasaray, Altınçınar, İyi Gençlik SK, Hatay Karaağaçgücü, Olimpik Spor Kulübü A, Olimpik Spor Kulübü B, Gölcük Karadeniz, Üstünspor, Gülbahçe futbol kulüplerinin 13 yaş altı takımları ter döktü.

Yalova International Maxwell Cup finalinde Galatasaray, Gölcük Karadeniz'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Murat Şener - Spor

Galatasaray Çınarcık Futbol Yalova Spor Haberler

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