Galatasaray, Will Cummings ile Sözleşme Yeniledi
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Will Cummings ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cummings, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.
Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan 32 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor