Galatasaray, Will Cummings ile Sözleşme Yeniledi

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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Will Cummings ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Cummings, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılmıştı.

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan 32 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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