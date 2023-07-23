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Galatasaray, Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi

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Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi. Wilfried Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki futbolcuyu, yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı. Daha sonra havalimanından ayrılan Wilfried Zaha, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi.

Wilfried Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki futbolcuyu, yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı. Daha sonra havalimanından ayrılan Wilfried Zaha, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Atatürk Havalimanı Wilfried Zaha Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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