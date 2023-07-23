Galatasaray, Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi

Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi. Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray, son olarak Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli hücum oyuncusu Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi.

Wilfried Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki futbolcuyu, yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı. Daha sonra havalimanından ayrılan Wilfried Zaha, konaklayacağı otele doğru hareket etti.