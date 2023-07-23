Galatasaray, Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile resmi görüşmelere başladı. Crystal Palace formasıyla geçen sezon 27 lig maçında 7 gol atan 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla transfer konusunda görüşmelere başlandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.