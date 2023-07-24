Galatasaray, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Haberleri
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.
Galatasaray, Wilfried Zaha ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor