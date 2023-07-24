Galatasaray, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.