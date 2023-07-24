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Galatasaray, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.

Galatasaray, Wilfried Zaha ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.  Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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